نسب الحضور تخطت 99%.. مشاهد من امتحان الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية لأولى ثانوي

أدى، اليوم الأربعاء، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوى، اختبار مادتى الرياضيات، واللغة الأجنبية الثانية، إلكترونيا، ضمن امتحانات الفصل الدراسى الأول، التى انطلقت يوم السبت الماضى، بمختلف مدارس الجمهورية، بعدما تم تأجيلها إلى ما بعد إجازة نصف العام، بسبب تفشى جائحة كورونا، وكإجراء احترازى لمنع زيادة أعداد المصابين، ولتجنيب الطلاب والمعلمين، وجميع أطراف العملية التعليمية، خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



وشهد امتحان اليوم تعطل التابلت لدى بعض الطلبة، نتيجة مشكلة تقنية، على إثره لم يتمكن هؤلاء الطلاب من أداء الامتحان، لكن النسبة لأكبر تمكنت من أدائه، بعد تلافى المشكلات التقنية التى شهدها اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الحالى.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المشاهد من امتحان مادتى الرياضيات، واللغة الأجنبية الثانية، وإحصائيات الحضور، ونسبة الطلبة الذين تمكنوا من أداء الامتحانات.



أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، أن 654 ألفا، و207 طلاب وطالبات، بالصف الأول الثانوى، من إجمالى 656 ألفا، و834 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، حضروا اليوم الأربعاء، لأداء اختبار مادتى الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، من خلال أجهزة التابلت، فى ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى 2020 - 2021، والتى تستمر حتى 8 مارس 2021.



وتمكن 648 ألفا، و544 طالبا وطالبة من أداء امتحان الرياضيات، بنسبة 99.1%، بينما تمكن 650 ألفا، و59 طالبا وطالبة من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، بنسبة 99.3%.



كما أدى 29 ألفا، و750 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى "منازل - دمج - دولى" الامتحان ورقيا، من إجمالى 30 ألفا، و786 طالبا وطالبة، بنسبة حضور 96.6%.



وكانت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، قد أوضحت موقف الطلبة والطالبات الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات لأى سبب.



وقالت الوزارة إن الطلبة والطالبات الذين تعذر عليهم أداء امتحان الفصل الدراسى الأول، لأسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان وتم إثبات ذلك فى محاضر رسمية داخل اللجنة، سيتم إعادة الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم لاحقا.



وأكدت الوزارة أنه يتم إعادة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى داخل مدارسهم، فى حالات عدة، كأن يتعذر على الطالب أداء الامتحان لأسباب قانونية أو مرضية، أو أن يتعرض الطالب لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان ويتم اعتمادها، بالإضافة إلى كون الطالب خارج البلاد ولا يستطيع العودة لأسباب قهرية.



وأدى طلبة وطالبات الصف الأول الثانوى امتحانات نصف العام، فى مادتى اللغة العربية والأحياء، يوم السبت الماضى، فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأولى، وفى يوم الإثنين الماضى أدى الطلبة والطالبات امتحانى مادتى اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، فى ثانى أيام امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوى، كما أدى الطلبة والطالبات امتحانى مادتى الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية اليوم الأربعاء، فى ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الحالى 2020 - 2021.