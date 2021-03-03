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نكشف خارطة طريق اللجنة المؤقته للزمالك وحقيقة ال100 مليون جنيه

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كلفت اللجنة المؤقته لإدارة نادي الزمالك خلال الفترة الحالية بأربعة ملفات مهمة من أجل انجازها وذلك وفقا للقرار الصادر من وزارة الشباب والرياضة بتعيين اللجنة المؤقته وفقا للائحة النادي وذلك لحين اجراء الانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد يدير القلعة البيضاء .

الملفات الأربع الذي تم تكليف إدارة الزمالك المؤقته هو ملف فريق كرة القدم والحفاظ على إستقرار الفريق وحل الأزمات المالية التي يعاني منها اللاعبون من أجل الإستمرار في المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

الملف الثاني تسيير الأمور الإدارية داخل النادي والحفاظ على إستقرار العمل داخل الزمالك في الفترة الحالية.

الملف الثالث الحفاظ على الإستقرار الرياضي للفرق الرياضية وتسيير الأمور الخاصة بها.

الملف الرابع التجهيز للعملية الإنتخابية وانتخاب مجلس إدارة جديد يدير القلعة البيضاء لمدة أربعة سنوات قادمة.

خارطة طريق الزمالك هي التي يتم تنفيذها في الفترة الحالية ولا يوجد ملفات أخرى على طاولة نادي الزمالك أو تأسيس شركات خلال الفترة الحالية حيث أنها تخرج من اختصاصات اللجنة المؤقته.

وشهدت الفترة الحالية منذ تعيين اللجنة المؤقته دعم النادي بمبالغ مالية وصلت إلى 100 مليون جنيه من مصادر دعم متنوعه من خلال تحركات ساهمت فيها وزارة الشباب والرياضة لتجنب الزمالك للأزمة المالية التي يعاني منها ومواجهة المتطلبات خلال الفترة الحالية.

ساهم مبلغ ال100 مليون جنيه في مواجهة متطلبات مستحقات فريق الكرة وحل بعض الأمور المالية في صرف رواتب الأجهزة الفنية والمدربين.

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