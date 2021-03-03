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الزمالك يستعد للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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بدأ لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في التجمع بمطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر إلى تونس على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة الترجي.

ويحل الفريق ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقام الجهاز الإداري للفريق بإنهاء إجرءات سفر اللاعبين والجهاز الفني قبل وصولهم للمطار.

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قد أعلن عن قائمة مباراة الترجي والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي .

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف

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