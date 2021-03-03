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الزمالك يستعد للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي
الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:52 م
رامي بشاي
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بدأ لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في التجمع بمطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر إلى تونس على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة الترجي.
ويحل الفريق ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وقام الجهاز الإداري للفريق بإنهاء إجرءات سفر اللاعبين والجهاز الفني قبل وصولهم للمطار.
وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قد أعلن عن قائمة مباراة الترجي والتي جاءت كالتالي:-
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي .
خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"
خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف
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