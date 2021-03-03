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حماده هلال يكشف عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "المداح"

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك النجم حمادة هلال، جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام".

حيث ظهر "هلال" في الصورة من كواليس المسلسل بالديكورات التي تشير إلى النزعة الصوفية وشخصية المداح التي سيظهر بها في العمل الجديد، الذي يقدمه من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

و يجسد الفنان حماده هلال، في مسلسله الجديد "المداح" الذي بدأ تصويره قبل 3 أسابيع للعرض فى شهر رمضان المقبل، دور شاب ريفي متزوج من نسرين طافش، ويدخل في العديد من المشاكل، وتتوالى الأحداث فى اطار درامي واجتماعي.

و المسلسل يشارك في بطولته كل من أحمد بدير، وخالد سرحان، ومحمد عز، جمال عبد الناصر، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، ومحسن منصور.
حماده هلال يكشف عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "المداح"
حماده هلال يكشف عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "المداح"

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حامده هلال

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