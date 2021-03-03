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بمشاركة مصطفي محمد.. مشاهدة مباراة جالطة سراي وأنقرة جوجو في الدوري التركي بث مباشر بدون تقطيع

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
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يستعد نادي جالطة سراي، لمواجهة نظيره أنقرة جوجو، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، من عمر بطولة الدوري التركي.

وتقام مباراة جالطة سراي أمام نظيره أنقرة جوجو، على أرضية ملعب إريامان، معقل الأخير.


ويحتل جالطة سراي صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد أنقرة جوجو في المركز الحادي والعشرين برصيد 20 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.



ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر القنوات التالية:

قناة bein sports hd 1 TR، اللغة التركية، Turksat 1C، تردد 11676، رأسي، معدل ترميز 24444، Eutelsat W1، تردد 10886، رأسي، معدل ترميز 30000.

قناة bein sports fr hd 2، اللغة الفرنسية، Astra 1B-1H + 2C، تردد 11856، رأسي، معدل ترميز 29700.

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