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توصية برلمانية بإنشاء لجنة بالمجلس الأعلى للثقافة خاصة بالشأن الأفريقي
الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:56 م
عبداللطيف هيبة
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شهدت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب شريف الجبلى، توصية اللجنة بإنشاء لجنة دائمة فى المجلس الأعلى للثقافة خاصة بالشأن الأفريقى.
يأتى ذلك في ضوء ما اقترحه النائب شريف الجبلى، خلال دراسة اللجنة ما ورد فى بيان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فيما يخص الشأن الأفريقى والذى استمع المجلس إليه بجلسته المعقودة يوم الأربعاء 27 من يناير 2021، وهى التوصية التى سيتضمنها التقرير البرلمانى للجنة.
وأثنى النائب شريف الجبلي رئيس اللجنة بجهود الوزارة نحو تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر ودول القارة الافريقية، مؤكدًا ضرورة تدعيم تواجد القوى الناعمة للوزارة من خلال (المسلسلات _ الافلام _ المسرحيات)، وإنشاء مركز ثقافى مصرى فى أهم الدول الأفريقية.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشة بيان وزيرة الثقافة مطلع الأسبوع الجارى، حيث استعرض الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الأنشطة والفعاليات الخاصة بأفريقيا، والتي تتسم بالتنوع والشمولية لكافة أوجه الثقافة.
وأوضح أن الشأن الأفريقى ليس قاصرا على فعاليات تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى بل هو أمر ممتد، وسوف يشهد العديد من الفعاليات فى الفترة القادمة.
وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة "اعرف أهلك" للتواصل مع السفارات الأفريقية بهدف دعم العلاقات الثنائية بين مصر ودول أفريقيا، كما قامت مكتبة مصر العامة بتدشين مبادرة "لغتي أفريقية" و"مشروع 1000 قائد أفرو آسيوى" بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.
يأتى ذلك في ضوء ما اقترحه النائب شريف الجبلى، خلال دراسة اللجنة ما ورد فى بيان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فيما يخص الشأن الأفريقى والذى استمع المجلس إليه بجلسته المعقودة يوم الأربعاء 27 من يناير 2021، وهى التوصية التى سيتضمنها التقرير البرلمانى للجنة.
وأثنى النائب شريف الجبلي رئيس اللجنة بجهود الوزارة نحو تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر ودول القارة الافريقية، مؤكدًا ضرورة تدعيم تواجد القوى الناعمة للوزارة من خلال (المسلسلات _ الافلام _ المسرحيات)، وإنشاء مركز ثقافى مصرى فى أهم الدول الأفريقية.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشة بيان وزيرة الثقافة مطلع الأسبوع الجارى، حيث استعرض الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الأنشطة والفعاليات الخاصة بأفريقيا، والتي تتسم بالتنوع والشمولية لكافة أوجه الثقافة.
وأوضح أن الشأن الأفريقى ليس قاصرا على فعاليات تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى بل هو أمر ممتد، وسوف يشهد العديد من الفعاليات فى الفترة القادمة.
وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة "اعرف أهلك" للتواصل مع السفارات الأفريقية بهدف دعم العلاقات الثنائية بين مصر ودول أفريقيا، كما قامت مكتبة مصر العامة بتدشين مبادرة "لغتي أفريقية" و"مشروع 1000 قائد أفرو آسيوى" بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.
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