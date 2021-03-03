توصية برلمانية بإنشاء لجنة بالمجلس الأعلى للثقافة خاصة بالشأن الأفريقي



وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة "اعرف أهلك" للتواصل مع السفارات الأفريقية بهدف دعم العلاقات الثنائية بين مصر ودول أفريقيا، كما قامت مكتبة مصر العامة بتدشين مبادرة "لغتي أفريقية" و"مشروع 1000 قائد أفرو آسيوى" بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.

وشهد اجتماع اللجنة مناقشة بيان وزيرة الثقافة مطلع الأسبوع الجارى، حيث استعرض الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الأنشطة والفعاليات الخاصة بأفريقيا، والتي تتسم بالتنوع والشمولية لكافة أوجه الثقافة.وأوضح أن الشأن الأفريقى ليس قاصرا على فعاليات تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى بل هو أمر ممتد، وسوف يشهد العديد من الفعاليات فى الفترة القادمة.