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بث مباشر مباراة جالطة سراي بدون تقطيع | Galatasaray live مشاهدة مصطفي محمد اليوم في الدوري التركي yalla shoot كورة لايف
الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:50 م
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مشاهدة يلا شوت مباراة جالطة سراي ضد أنقرة غوجو MKE Ankaragucu vs Galatasaray يحل نادي غلطة سراي التركي ضيفا علي نادي انقرة غوجو في المباراة التي ستقام في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب اريام أن بالعاصمة التركية انقرة في اطار منافسات الاسبوع الثامن والعشرين من الدوري التركي الممتاز والتي تذاع مباشرة وحصريا علي قنوات بي ان سبورت المهتمة ببث المنافسات الرياضية التركية مصحوبة بالتعليق الصوتي والوصف التفصيلي للمباراة.
القنوات الناقلة للدوري التركي 2021 علي نايل سات
حصريًا، يُذاع الدوري التركي الممتاز في موسمه الجديد 2020 2021 من خلال قناة “TRT Spor” الرياضة التركية، ورصدنا لكم ترددها علي النايل سات و العرب سات بمعادل ترميز وهي:
القمر الصناعي نايل سات: التردد: 11096، الترميز: 27500.
القمر الصناعي عرب سات: التردد: 11054، الترميز: 27500.
كما تنقل قنوات سبورت تي في Sport TV البرتغالية علي القمر هيسباسات 30 غرب الدوري عل مختلف الأقمار الصناعية وجاءت الترددات كالتالي:
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