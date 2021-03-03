Advertisements

بث مباشر مباراة جالطة سراي بدون تقطيع | Galatasaray live مشاهدة مصطفي محمد اليوم في الدوري التركي yalla shoot كورة لايف

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
Advertisements
مشاهدة يلا شوت مباراة جالطة سراي ضد أنقرة غوجو MKE Ankaragucu vs Galatasaray يحل نادي غلطة سراي التركي ضيفا علي نادي انقرة غوجو في المباراة التي ستقام في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب اريام أن بالعاصمة التركية انقرة في اطار منافسات الاسبوع الثامن والعشرين من الدوري التركي الممتاز والتي تذاع مباشرة وحصريا علي قنوات بي ان سبورت المهتمة ببث المنافسات الرياضية التركية مصحوبة بالتعليق الصوتي والوصف التفصيلي للمباراة.


القنوات الناقلة للدوري التركي 2021 علي نايل سات
حصريًا، يُذاع الدوري التركي الممتاز في موسمه الجديد 2020 2021 من خلال قناة “TRT Spor” الرياضة التركية، ورصدنا لكم ترددها علي النايل سات و العرب سات بمعادل ترميز وهي:

القمر الصناعي نايل سات: التردد: 11096، الترميز: 27500.
القمر الصناعي عرب سات: التردد: 11054، الترميز: 27500.


كما تنقل قنوات سبورت تي في Sport TV البرتغالية علي القمر هيسباسات 30 غرب الدوري عل مختلف الأقمار الصناعية وجاءت الترددات كالتالي:

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يلا شوت مصطفي محمد جلطة سراي بث مباشر جلطة سراي mostafa mohamed

أخبار تهمك

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 10 ساعة

قرار رسمي من الزمالك ضد خالد الغندور

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يوجه رسالة جديدة إلى منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مصطفي محمد يقود هوم جالطة سراي ضد أنقرة جوجو

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

البدري يستقر على قائمة المحترفين لمنتخب مصر في معسكر مارس

منذ 39 دقيقة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ يوم

تعليق وزير الخارجية القطري على عودة العلاقات مع مصر (فيديو)

منذ 37 دقيقة

توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن التنمية السياحية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

«مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر beIN SPORTS YouTube بدون تقطيع مجاناً»

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

02:43 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

05:42 م

توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن التنمية السياحية

04:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات