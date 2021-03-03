تحرك مفاجئ.. خطوة جديدة تقرب ميسي من باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، عن مفاجاة تتعلق بمستقبل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، وهي أن الأخير يبحث عن منزل في العاصمة الفرنسية باريس.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي في اطار استعدادات للعيش فيه رفقة أسرته في حال انتقاله إلى صفوف ​باريس سان جيرمان​.

وينتهي عقد ميسي في صيف العام المقبل، ومن المتوقع أن يرحل مجانا إلى أي فريق آخر، وباريس سان جيرمان يُعتبر من أبرز الأندية الرغبة في التعاقد معه، لكن المرشح لرئاسة النادي الكتالوني خوان لابورتا يؤكد مرارا أنه سيفعل المستحيل للإبقاء على صاحب الـ34 عاما في حال فاز بالانتخابات.