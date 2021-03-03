مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

تنطلق فى مساء اليوم مباراه ضمن منافسات الدورى التركى لكرة القدم للموسم الحالى 2021 ، حيث تجمع بين نادى جالطاسراي والملقب ب ” الفاتح الأوروبي ” ضد نظيره نادى أنقرة جوجو و يكون هذا اللقاء فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدورى في مدينة انقره بتركيا و علي ارضيه ملعب ” اريامان ” حيث يحل نادى أنقرة جوجو ضيفا ثقيلا على ارض خصمه نادى جالطاسراي فى لقاء مساء اليوم حيث يشهد ملعب إريامان مباراه حماسيه فى مساء اليوم بين الفريقين .





يحتل نادي جالطاسراي فى الدوري التركى برصيد سبعه وخمسين نقطه يحتل نادي جالطاسراي المركز الاول بجدول ترتيب الدوري التركى ، كما يسعى الفاتح الأوروبي إلى تحقيق الفوز والحاق الهزيمه بنظيره في لقاء اليوم دفعا عن بقائه في صدارة الجدول الدوري كما قام بتحقيق الفوز في ثمانى عشر لقاء بالدورى حتى الان





يحتل نادي أنقرة جوجو فى الدوري التركى برصيد عشرون نقطة يقوم نادي أنقرة جوجو باحتلال مراكز الهبوط بجدول ترتيب الدوري ، كما يسعى نادي أنقرة جوجو ان يقوم بالاستحواذ علي نقاط لقاء اليوم لتحسين مركزه بجدول ترتيب الدوري والابتعاد اكثر عن مراكز الهبوط ، كما تمكن من تحقيق الفوز فى خمس لقاءات فقط .





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