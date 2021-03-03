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عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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انتظم محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الأنجولي بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعب راحة سلبية من التدريبات أمس الأول الاثنين بعد تعرضه لكدمة خلال مشاركته في مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري والتي حسمها الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

يذكر ان الأهلي استأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

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