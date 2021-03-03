تعرف على نتائج الجولة الأخيرة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث





أقيمت اليوم الأربعاء لقاءات الجولة الأخيرة من الدور الأول للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت إقامة 7 مباريات .



النوبة و القنطرة



نجح فريق النوبة في ختام الدور الأول بالمركز الثالث ، بعد الفوز على القنطرة غرب بخماسية مقابل هدفين .





بورفؤاد و القمة



تعادل فريق بورفؤاد مع المطرية سلبيا ، ليرتفع رصيد الفريق البورفؤادي للنقطة 30 ، ليستمر بالقمة .





ثلاثية الكهرباء



إستطاع فريق كهرباء الإسماعيلية أن يفوز على نظيره أبو صوير بثلاثية نظيفة ، ليختتم الدور الأول برصيد 28 نقطة .





تألق دمياط



نجح فريق دمياط في حصد الفوز بالمباراة التي جمعته بنظيره ميت الخولي بثنائية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 30 ، متساويا مع بورفؤاد .





ديربي السويس



نجح فريق غزل السويس في الفوز على شقيقه السماد بهدف نظيف ، ليرتفع رصيده للنقطة 10 .



تعادل سلبي



تعادل فريق رأس البر مع نظيره فريق الشهداء سلبيا ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 23 ، فيما وصل رصيد الثاني للنقطة 24 .



وبهذا يأتي ترتيب المجموعة كالأتي :



1- بورفؤاد 30 نقطة

2- دمياط 30 نقطة

3- النوبة 28 نقطة

4- كهرباء الإسماعيلية 28 نقطة

5-الشهداء 24 نقطة

6- رأس البر 23 نقطة

7- أبو شحاتة 20 نقطة

8- الرباط و الأنوار 19 نقطة

9- القنطرة 16 نقطة

10 - ميت الخولي 14 نقطة

11_ المطرية 13 نقاط

12 - غزل دمياط 12 نقاط

13- سماد السويس 10 نقاط

14- غزل السويس 10 نقاط

15- أبو صوير 5 نقاط