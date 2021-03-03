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تعرف على نتائج الجولة الأخيرة للمجموعة السابعة بالقسم الثالث
الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:04 م
ايمان الجعيدي
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أقيمت اليوم الأربعاء لقاءات الجولة الأخيرة من الدور الأول للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، والتي شهدت إقامة 7 مباريات .
النوبة و القنطرة
نجح فريق النوبة في ختام الدور الأول بالمركز الثالث ، بعد الفوز على القنطرة غرب بخماسية مقابل هدفين .
بورفؤاد و القمة
تعادل فريق بورفؤاد مع المطرية سلبيا ، ليرتفع رصيد الفريق البورفؤادي للنقطة 30 ، ليستمر بالقمة .
ثلاثية الكهرباء
إستطاع فريق كهرباء الإسماعيلية أن يفوز على نظيره أبو صوير بثلاثية نظيفة ، ليختتم الدور الأول برصيد 28 نقطة .
تألق دمياط
نجح فريق دمياط في حصد الفوز بالمباراة التي جمعته بنظيره ميت الخولي بثنائية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة 30 ، متساويا مع بورفؤاد .
ديربي السويس
نجح فريق غزل السويس في الفوز على شقيقه السماد بهدف نظيف ، ليرتفع رصيده للنقطة 10 .
تعادل سلبي
تعادل فريق رأس البر مع نظيره فريق الشهداء سلبيا ، ليرتفع رصيد الأول للنقطة 23 ، فيما وصل رصيد الثاني للنقطة 24 .
وبهذا يأتي ترتيب المجموعة كالأتي :
1- بورفؤاد 30 نقطة
2- دمياط 30 نقطة
3- النوبة 28 نقطة
4- كهرباء الإسماعيلية 28 نقطة
5-الشهداء 24 نقطة
6- رأس البر 23 نقطة
7- أبو شحاتة 20 نقطة
8- الرباط و الأنوار 19 نقطة
9- القنطرة 16 نقطة
10 - ميت الخولي 14 نقطة
11_ المطرية 13 نقاط
12 - غزل دمياط 12 نقاط
13- سماد السويس 10 نقاط
14- غزل السويس 10 نقاط
15- أبو صوير 5 نقاط
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