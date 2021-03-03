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بث مباشر مباراة جالطة سراي وأنقرة غوجو في الدوري التركي beIN Sports المفتوحة | مشاهدة مصطفي محمد بدون تقطيع live

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
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كورة لايف yalla shoot بث مباشر مباراة جالطة سراي وأنقرة غوجو : تستضيف أنكاراجوكو غلطة سراي على ملعب إيريامان في الدوري التركي الممتاز يوم الأربعاء.

ويحتل أنكاراغوكو من حكمت كرمان المركز الأخير في الترتيب برصيد 20 نقطة ، بعد أن لعب 25 نقطة ، وفاز بخمس نقاط وتعادل خمس وخسر 15. وفي آخر مباراة بالدوري ، خسروا 4-1 خارج أرضه أمام هاتايسبور.

حصل جوزيف بينتسيل على بطاقة حمراء في المباراة ، وبالتالي تم إيقافه بسبب المباراة.

ويتصدر غلطة سراي ، الذي يديره فاتح تيريم ، صدارة الدوري برصيد 57 نقطة. ستة وعشرون مباراة ، فازوا في 18 وتعادلوا في ثلاث وخسروا خمسة. في المرة الأخيرة في الدوري ، فازوا 2-0 على أرضهم ضد أرضروم سبور وسجل مصطفى محمد ثنائية.


بث مباشر مباراة جالطة سراي وأنقرة غوجو في الدوري التركي
مشاهدة مباراة جالطة سراي وأنقرة غوجو في بث مباشر بتاريخ 3-03-2021 الدوري التركي
مشاهدة مباراة غلطة سراي وأنقرة غوجو في الدوري التركي
بث مباشر مباراة غلطة سراي وأنقرة غوجو في الدوري التركي
إنطلاق المباراة : مساء اليوم الأربعاء 3 مارس 2021
البطولة : الاسبوع ال 28 من الدوري التركي الممتاز
الملعب : استاد إريامان
المباراة: غلطة سراي ضد أنقرة غوجو
الساعة : 18:00 مصر، 19:00 السعودية
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1 اتش دي التركية

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