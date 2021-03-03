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وفاة عميد المعهد العالي للموسيقى العربية بفيروس كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعلن الدكتور ماجد سرور عازف القانون عن وفاة الفنان أشرف هيكل عميد المعهد العالي للموسيقى العربية بفيروس كورونا عن عمر ناهز 52 عامًا.

وكتب ماجد عبر حسابه على «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راچعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي وصديقي عميد المعهد العالي للموسيقى العربية الأستاذ الدكتور أشرف محمد سعيد هيكل متأثرا بمرض الكورونا اللعين، ربنا يرحمه بواسع رحمته ويصبرنا جميعا».

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الراحل وقالت انه تتلمذ على يديه مئات الطلاب، وتميز بدماثة الخلق وبمواقفه الداعمة لكل أصدقائه،داعية الله أن يتغمده برحمته.

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المعهد العالي للموسيقا

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