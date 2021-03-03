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بث مباشر يوتيوب | مباراة غلطة سراي vs أنقرة غوجو | الدوري التركي هدف مصطفي محمد اليوم بث مباشر بدون تقطيع الآن

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
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نقدم لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة مصطفي محمد رفقة جالطة سراي مع نظيره أنقرة جوجو في المواجهة التي تبدأ في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة مشاهدة مباراة جالطة سراي وأنقرة جوجو بث مباشر اليوم المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري التركي.

القنوات الناقلة لمباراة جالطة سراي وأنقرة جوجو
ويمكنكم متابعة مباراة جالطة سراي وأنقرة جوجو عبر قناة beIN Sports FR HD 2 بالإضافة إلى قناة beIN Sports HD 1 TR ويتابع الملايين من عشاق الكرة العربية والمصرية مشاهدة مباراة مصطفى محمد اليوم في الدوري التركي يلا شوت ارابيا.

وقدم مصطفى محمد الكثير من المتعة خلال 7 مباريات لعبها النجم القادم من الزمالك 6 منها في بطولة الدوري التركي وواحدة في كأس تركيا، فقد سجل 6 أهداف حتى الآن وصنع هدفا، وقاد فريقه لتحقيق نقاط المباريات في 3 مناسبات أمام قاسم باشا، وفناربخشة، وأخيرا فريق إيرزوروم، فقد سجل ثنائية في اللقاء الأخير ويبدو في طريق مفتوح لتسجيل هدفه السادس في المسابقة المحلية.
التشكيل المتوقع لجالطة سراي أمام أنقرة جوجو:
حراسة المرمى: موسليرا.

الدفاع: بايرام، ماراكاو، لينيس، لواينداما.

الوسط: بابل، إيتيبو، إيمري كيلينتش، جديسون، كريم أكتورأغولو.

الهجوم: مصطفى محمد.

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