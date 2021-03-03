بث مباشر | مشاهدة مباراة جالطه سراي وانقرة غوجو اليوم الاربعاء 3-3-2021 في الدوري التركي yalla shoot

عشر من عمر بطولة الدوري التركي حيث تلعب المباراة علي ارضية ميدان استاد Ankara Eryaman Stadyumu بينما تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءا حسب توقيت جمهورية مصر العربية ما يعادل السابعة مساءا حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

ويدخل الفريقان مباراة اليوم يريد كلا منهما الفوز وحصد الثلاث نقاط لتعديل موقعهم في ترتيب جدول الدوري التركي حيث يتواجد في جالطه سراي في المركز الاول برصيد 57 نقطة ومن الجهة الاخري يتواجد فريق انقرة غوجو في المركز الاخير برصيد 20 نقطة حيث يمكنكم متابعة بث مباشر مباراة جالطه سراي وانقرة غوجو اليوم عبر موقع yallashoot online الان.









شاهد مباراة جلطة سراي وأنقرة غوجو بث مباشر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثالثة عصرا بتوقيت جرينيتش، شاهد مباراة جلطة سراي وأنقرة غوجو بث مباشر عبر فضائية بي إن سبورت وموقعنا يلا شوت توداي.







