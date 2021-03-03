درة تروج لمسلسلها الجديد "بين السماء والأرض" مع هاني سلامة





شاركت الفنانة درة، جمهورها متابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت درة في الصورة مع الفنان هاني سلامة وعلقت قائلة:" قريبا..قصة #عُلا و#حميد في #بين_السماء_والأرض #رمضان2021 #هاني_سلامة #درة #كواليس "





وتستكمل الفنانة درة تصوير باقي مشاهدها من فيلم "الكاهن" ويشارك معها كل من النجوم محمود حميدة وإياد نصار فتحي عبد الوهاب وحسين فهمي جمال سليمان والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن، وتستعد النجمة درة في الوقت نفسه لبداية تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "بين السما والأرض"، من بطولة هاني سلامة ويخرجه ماندو العدل ويكتبه إسلام حافظ ومن إنتاج سينرجي.





