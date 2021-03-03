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بث مباشر قناة بي ان سبورت مشاهدة مباراة جلطة سراي وأنقرة جوجو في الدوري التركي مصطفي محمد goal يوتيوب kora live

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
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بث مباشر قناة بي ان سبورت 1 بث مباشر قناة بي ان سبورت 2 بث مباشر قناة بي ان ... بث مباشر | مشاهدة مباراة جالطة سراي ضد أنقرة جوجو الأربعاء 3-3-2021 في الدوري التركي 

يلتقي فريق أنقرة جوجو نظيره فريق غالطة سراي، الذي يضم في صفوفه المهاجم المصري، مصطفى محمد، اليوم الأربعاء الموافق الثالث من مارس 2021، على إستاد “أنقرة إريمان”، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.

موعد مباراة أنقرة جوجو ضد غالطة سراي والقنوات الناقلة
تنطلق مباراة أنقرة جوجو ضد غالطة سراي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتعرض على قناة beIN Sports FR HD 2.

ترتيب الفريقين في الدوري
يتصدر فريق غلاطة سراي جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة، بالتساوي مع شكتاش الوصيف.
ويأتي فريق أنقرة جوجو في المركز الحادي والعشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 20 نقطة.

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