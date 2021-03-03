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"بن فرحان" يلتقي وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة
الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:14 م
الفجر السعودي
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التقى فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية جمهورية القمر المتحدة محمد الأمين صيف اليمني، وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ "155" العادية، بمقر الجامعة العربية في القاهرة.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات
الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة
الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، وتبادل وجهات النظر حيال
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.
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