Advertisements

جامعة الجلالة تستقبل وفدًا من "Knowledge Hub" لبحث التعاون

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements
استقبلت جامعة الجلالة، وفد من جامعة Knowledge Hub المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري البريطانية بالقاهرة، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات العلمية، حيث ضم الوفد إيهاب سلامة، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم، ومريم دراز مدير عام تطوير الاعمال السويدي للتعليم، ومهند عمر مدير الشئون الحكومية والدولية السويدي للتعليم.

وكان في استقبالهم الأستاذ الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والأستاذ الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع وتطوير البيئة، والأستاذ الدكتور طارق أبوالمعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.

وخلال اللقاء قدم وفد جامعة Knowledge Hub شرحًا موجزًا عن جامعة كوفنتري وأهدافها ومشاريعها الحالية والمستقبلية، كما تركز النقاش على بحث سبل أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية مشتركة للطلاب، وبحث سبل الشراكة في تقديم أفكار لمشاريع مستقبلية تنعكس علي تطوير التعليم الجامعي في مصر.

وفي نهاية الزيارة تم عمل جولة ميدانية داخل جامعة الجلالة، لأعضاء الوفد اطلعوا خلالها على كافة الامكانيات والكليات المتوفرة بالجامعة.

الجدير بالذكر، تعد جامعة الجلالة احدي الجامعات الأهلية التي تم افتتاحها هذا العام بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاما تعليميا عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

يستوعب الحرم الجامعي مقرات لخمسة عشرة كلية تقدم اكثر من ٦٥ برنامج متميز، حيث تم افتتاح ١٤ مجال هذا العام منقسمين الي ٢٩ برنامج في شتي المجالات منها مجال الطب، الإنتاج الإعلامي، العلاج الطبيعي، العلوم الاجتماعيه والإنسانية، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، الصيدله، العلوم الهندسيه، العماره، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقية، طب الاسنان، علوم التمريض وأخيرا علوم وهندسه الحاسبات.

كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي جاري تجهيزه، وسكن للطلاب وأعضاء هيئه التدريس، وتوفر أيضا وسائل مواصلات للطلاب والساده العاملين بالجامعة.
جامعة الجلالة تستقبل وفدًا من "Knowledge Hub" لبحث التعاون
جامعة الجلالة تستقبل وفدًا من "Knowledge Hub" لبحث التعاون
جامعة الجلالة تستقبل وفدًا من "Knowledge Hub" لبحث التعاون
جامعة الجلالة تستقبل وفدًا من "Knowledge Hub" لبحث التعاون

أخبار تهمك

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة و 10 دقيقة

كلوب يوجه رسالة جديدة إلى منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن التنمية السياحية

منذ أقل من ساعتين

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 10 ساعة

قرار رسمي من الزمالك ضد خالد الغندور

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 11 ساعة

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

منذ نصف ساعة

عاجل - مصطفي محمد يقود هوم جالطة سراي ضد أنقرة جوجو

منذ 35 دقيقة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق وزير الخارجية القطري على عودة العلاقات مع مصر (فيديو)

منذ 43 دقيقة

البدري يستقر على قائمة المحترفين لمنتخب مصر في معسكر مارس

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

02:43 م

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

05:42 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن التنمية السياحية

04:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات