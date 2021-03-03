وسط احتفال كبير من الجمهور.. محمد إمام من كواليس مسلسل "النمر"

شارك الفنان محمد إمام، جمهوره ومتابعيه بـ مقطع فيديو جديد ظهر وسط جمهوره وحفاوة استقباله أثناء تصوير إحدى مشاهد مسلسله "النمر" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021.



وعلق "إمام" على الفيديو الذى نشره منذ قليل، "بالرغم اني معرفتش أصور المسلسل اليوم ده.. بس دايمًا استقبالكم ليا بيسعدني جدًا، أغنية "النمر أول ما بيظهر"، غناء نجم الأغنية الشعبية رضا البحراوى، توكلنا على الله".



مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب.



جدير بالذكر أن آخرأعمال محمد إمام الدرامية الذى قام ببطولتها هو مسلسل "هوجان" والذى عرض في رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته رياض الخولى، عايدة رياض، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، وأخرون، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.





