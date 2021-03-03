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جامعة الجلالة توقع بروتوكول خدمة طبية مع المعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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في إطار سعي جامعة الجلالة للتنسيق والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، وقع الأستاذ الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع وتطوير البيئة، بروتوكول تعاون مع المعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية المصرية، ويمثله الدكتورة غادة إسماعيل مديرة المعمل، وذلك بحضور كلًا من الأستاذ الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والأستاذ الدكتور طارق أبوالمعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.

واضافت الجامعة في بيان صادر لها، ان البروتوكول يهدف الي الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمعمل لتقديم خدمة طبية متميزة، من خلال عروض مخفضة للتحاليل، لطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.

الجدير بالذكر، تعد جامعة الجلالة احدي الجامعات الأهلية التي تم افتتاحها هذا العام بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاما تعليميا عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

يستوعب الحرم الجامعي مقرات لخمسة عشرة كلية تقدم اكثر من ٦٥ برنامج متميز، حيث تم افتتاح ١٤ مجال هذا العام منقسمين الي ٢٩ برنامج في شتي المجالات منها مجال الطب، الإنتاج الإعلامي، العلاج الطبيعي، العلوم الاجتماعيه والإنسانية، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، الصيدله، العلوم الهندسيه، العماره، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقية، طب الاسنان، علوم التمريض وأخيرا علوم وهندسه الحاسبات.

كما تضم الجامعة مستشفى تعليمي جاري تجهيزه، وسكن للطلاب وأعضاء هيئه التدريس، وتوفر أيضا وسائل مواصلات للطلاب والساده العاملين بالجامعة.
جامعة الجلالة توقع بروتوكول خدمة طبية مع المعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية
جامعة الجلالة توقع بروتوكول خدمة طبية مع المعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية
جامعة الجلالة توقع بروتوكول خدمة طبية مع المعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية
جامعة الجلالة توقع بروتوكول خدمة طبية مع المعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية
جامعة الجلالة توقع بروتوكول خدمة طبية مع المعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية
جامعة الجلالة توقع بروتوكول خدمة طبية مع المعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية

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