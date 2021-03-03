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الموارد البشرية: دفع 60.5 مليون ريال تسويات أجور للعمالة خلال فبراير

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأربعاء، تقرير إدارة تسوية الأجور لشهر فبراير 2021م.

 

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه جرى تسليم رواتب ومستحقات وأحكام تنفيذية 349 عاملاً لدى الشركات المتعثرة في سداد أجور ومستحقات عمالتها، وإغلاق ملفاتها لدى إدارة تسوية الأجور بالوزارة.

 

وأضافت "الموارد البشرية"، أنه تم دفع مبلغ 60.5 مليون ريال، والتي اشتملت على رواتب متأخرة ومستحقات نهاية خدمة، وأحكام تنفيذية لصالح عمالة الشركات المتعثرة، بالإضافة إلى المبالغ المتبقية للشركات بعد الانتهاء من صرف الأجور والمستحقات.

 

يذكر أن إدارة تسوية الأجور في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على استقبال الشركات المتعثرة، وحصر مستخلصاتها المتعلقة، واستلامها لإيداعها في حساب بنكي خاص بالإدارة مع تخصيص حساب فرعي لكل شركة.

 

ويتم حصر عدد عمالتها المتضررة، ومن ثم إنشاء خطة صرف للرواتب والمستحقات المتعثرة وعرضها على مفوض الشركة ومسؤولي الرواتب لديها؛ للتقيد بها عند بدء مرحلة الدفع.

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الموارد البشرية السعودية

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