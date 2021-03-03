عاجل - مصطفي محمد يقود هوم جالطة سراي ضد أنقرة جوجو

أعلن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالطة سراي التركي، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه أنقرة جوجو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري التركي لكرة القدم.





وجاء تشكيل جالطة سراي كالتالي:





الحارس: فيرناندو موسليرا.





الدفاع: عمر بايرام – ماركاو – ريان دونك – دياندري ييدلين.





الوسط: أوغيناكاراو إيتوبو.





أمامه: هنري أونيكورو – إيمرلي كلينيتش – جيدسون فيرنانديش – أردا توران.





الهجوم: مصطفى محمد.





ويحتل جالطة سراي المركز الأول برصيد 57 نقطة، بينما أنقرة جوجو الذي يضم السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي المُعار في المركز الأخير برصيد 20 نقطة.