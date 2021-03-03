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ملياردير ياباني يبحث عن 8 أشخاص من أنحاء العالم يرافقونه في رحلة إلى القمر!

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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يعتزم الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، اختيار ثمانية أشخاص لمرافقته إلى القمر في أول رحلة سياحية فضائية لشركة "سبيس إكس".

 

وأعلن رجل الأعمال الياباني على حسابه في "تويتر" في منشور بالخصوص أنه يعكف على "توظيف فريق للمشاركة في هذه المهمة. أنا بحاجة إلى ثمانية أشخاص من جميع أنحاء العالم. هذه الرحلة سيحضرها 10-12 شخصا، وأنا من جهتي، أوجه الدعوة إلى ثمانية".

 

ووضع الملياردير شرطين لمن يرغب في مرافقته في رحلته القمرية، حيث يتعين على المتقدمين إخباره بمجال عملهم، وما إذا كانت الرحلة إلى القمر ستساعدهم على فعل المزيد للمجتمع من خلال أنشطتهم.

 

ويتمثل الشرط الثاني في أن تكون لهؤلاء الرغبة في العمل ضمن فريق، ودعم أعضاء الفريق الآخرين في هذه الرحلة التي من المقرر أن تتم على متن مركبة فضائية تابعة لـ "سبيس إكس" في عام 2023.

 

وكان المليردير مايزاوا البالغ من العمر 42 عاما قد اختير كأول سائح فضاء في برنامج شركة "سبيس إكس" في عام 2018، وتولى بدوره شراء جميع المقاعد على متن السفينة الفضائية التي ستتوجه إلى القمر.

 

يشار إلى أن مايزاوا، هو المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع "زوزو" الإلكتروني، والذي يمكن عبره شراء ثياب عصرية تنتج حسب الطلب، وهو علاوة على ذلك واحد من أكثر اليابانيين غنى، وتقدر مجلة "فوربس" رأسماله بحوالي 3 مليارات دولار.

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