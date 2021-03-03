رئيس الزمالك يصل مطار القاهرة لمرافقة بعثة الفريق إلى تونس
وصل
منذ قليل اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك،
إلى مطار القاهرة، لمرافقة بعثة الفريق الأول المتجهة إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي.
ويحل
الفريق ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في
الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وكان
الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قد أعلن عن قائمة مباراة الترجي والتي
جاءت كالتالي:-
حراسة
المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل
خط الدفاع:
محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد
فتوح - عبد الله جمعة- حمزة المثلوثي .
خط الوسط:
فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما
- أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"
خط الهجوم:
مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف.