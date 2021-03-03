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رئيس الزمالك يصل مطار القاهرة لمرافقة بعثة الفريق إلى تونس

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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وصل منذ قليل اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، إلى مطار القاهرة، لمرافقة بعثة الفريق الأول المتجهة إلى تونس، استعدادا لمواجهة الترجي.

 

ويحل الفريق ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

 

وكان الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قد أعلن عن قائمة مباراة الترجي والتي جاءت كالتالي:-

 

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد_ محمد أبو جبل

 

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبد الله جمعة- حمزة المثلوثي .

 

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"

 

خط الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف.

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