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فوز طنطا على الزرقا في مؤجلات المظاليم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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حقق فريق طنطا بقيادة حسن موسى فوز غاليا خارج ملعبه على حستاب فريق الزرقا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب اهلى فارسكور بدمياط في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني

دخل فريق طنطا اللقاء بتشكيل تكون من محمد موسي، زيكو ،ومحمد حسام وساهر عبدالمنعم، واحمد محسن ،وشهاب فتحي ،والسيد أبو آمنة ،ووليد حسن ،واسامة النجار، وأحمد وائل، ومحمد ماجد أونش .

بينما تكون فريق الزرقا من مصطفي حموده، أحمد أمين ،ومحمد عوكل، وحماده عوض الله ،سعد جمال، ومحمدريتشارد، واحمد سمير، وباسم عادل ،وحسام جمالية ،وحسام بركات .

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق طنطا بهدف نظيف سجله وليد حسن من ركلة جزاء في الدقيقة 35 .

وفي الشوط الثاني أضاف كريم أسامة الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وطرد الحكم صبرى ابراهيم لاعب الزرقا وليد بدران لاعب الزرقا وميدو لاعب طنطا خلال اللقاء.

وبذلك يرتفع رصيد طنطا إلى النقطة 12 بالمركز الأخير ويتجمد رصيد الزرقا عند النقطة 13 بالمركز قبل الأخير .

ترتيب المجموعة الثانية

1- الداخلية 28 نقطة
2- الترسانة 26 نقطة
3- بورتو 26 نقطة
4- كوكاكولا 23 نقطة
5- المريخ 22 نقطة
6- السويس 22 نقطة
7- زد افى سي 20 نقطة
8- القناة 19 نقطة
9- جمهورية شبين 18 نقطة
10- النجوم 18 نقطة
11- السكة الحديد 17 نقطة
12- سرس الليان 17 نقطة
13- بتروجيت 16 نقطة
14- النصر 16 نقطة
15- الزرقا 13 نقطة
16- طنطا 12 نقطة

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