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الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من السبت (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:53 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت اليوم بعض التقلبات الجوية، مشيرًا إلى أن سقوط الأمطار هي الظاهرة المؤثرة على السواحل الشمالية بداية من السلوم ومطروح وامتدت إلى الإسكندرية ورشيد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأضاف "شاهين" في تصريحات خاصة على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن هناك حالة من التقلبات الجوية ممتدة من اليوم حتى الساعات الأولى من صباح الخميس مع انعدام فرص سقوط الأمطار بعد ظهر غدًا وتبدأ بعدها حالة الاستقرار على محافظات الوجه البحري.

وأشار إلى أنه اعتبارًا من يوم السبت سوف تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات القاهرة مع عودة الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وزيادة فترات سطوح أشعة الشمس والتي تزيد عن معدلاتها الطبيعية، محذرًا من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية حتى نهاية فصل الشتاء.

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