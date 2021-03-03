إسلام غالي يشوق جمهوره بتيزر أغنية "من غير رجوع"





نشر الفنان إسلام غالي البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة "من غير رجوع" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب " استنيتوا كتير، أغنية #من_غير_رجوع خلاص فاضل عليها أيام قليلة وتكون متاحة على قناتي الرسمية في يوتيوب وعلى أنغامي"، الأغنية من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين وتوزيع إحمد إبراهيم.



