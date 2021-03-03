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الصين تدين هجمات الحوثى على السعودية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
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 أدانت الصين، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي بطائرة مسيرة، واستهدف جنوب المملكة العربية السعودية.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين"- في تصريح اليوم- "تدين الصين الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، وندعم جهود المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها، ونحث الأطراف المعنية على تجنب الأعمال التي من شأنها تصعيد حدة التوترات الإقليمية".

 

وكان المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد ركن تركي المالكي قد صرح بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت أمس الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جنوبي المملكة العربية السعودية.

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