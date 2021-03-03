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زوجة ماجد المصري تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعلنت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، عن إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها مصابة بالفيروس منذ 6 أيام، موجهة رسالة ساخرة للفيروس، قائلة: "ارحمينا الرحمة حلوة يا أختى.. كده كتير".

ونشرت " رانيا" استورى عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام": "أنا كورونا بردو بقالى 6 أيام، بس بجد أد ايه الكورونا أصيلة وقسمتها بالعدل ما بينا، قبل كده جوزى وبنتى مع بعض ودلوقتى أنا وابنى مع بعض"، مضيفة: "عايزه ايه يا كورونا بقى مننا بالظبط، ارحمينا الرحمة حلوة يا أختى.. كده كتير".

وبالأمس، أعلن آدم المصرى، نجل الفنان ماجد المصرى، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث نشر ستورى عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، يعلن فيها إصابته بالفيروس بعد تحليل المسحة التى أجراها وأثبتت إصابته.

وسرعان ما أكدت والدته رانيا أبو النصر، إصابته بالفيروس، حيث وجهت له دعوة عبر حسابها قائلة "سلامتك يا روح قلبى، يارب تقوم لنا بالسلامة".

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