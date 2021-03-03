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المخرج خالد يوسف يتلقى العزاء في شقيقه (صور)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:55 م
المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف
محمد ضوه
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تلقى المخرج خالد يوسف، العزاء في شقيقه المهندس صلاح يوسف، وذلك في السرادق المقام أمام دوار العائلة، واختلطت مشاعر المواطنين بين ترحيبهم بعودة خالد يوسف وتقديم العزاء له في وفاة شقيقه الأكبر.

ووجه المعزين حديثهم للمخرج بقولهم: "البقاء لله وحمد لله علي سلامتك"، فيما بكى أخرون في أحضانه مقدمين له العزاء، وظل الفنان عمر زهران بجواره خلال تقبل العزاء.

وكان من أبرز المتواجدين في العزاء، حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق، وعبلة عبداللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية.

شيع المئات من أهالي قرية "تصفا" مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، جثمان الراحل المهندس صلاح يوسف، شقيق المخرج خالد يوسف، الذي عاد إلى أرض الوطن صباح اليوم، بعد غياب دام لمدة عامين، وكان أول ظهور له مع وصول الجثمان للصلاة عليه بمقابر القرية وسط جموع من المواطنين، بحضور زميله الفنان عمر زهران.
المخرج خالد يوسف يتلقى العزاء في شقيقه (صور)
المخرج خالد يوسف يتلقى العزاء في شقيقه (صور)
المخرج خالد يوسف يتلقى العزاء في شقيقه (صور)
المخرج خالد يوسف يتلقى العزاء في شقيقه (صور)
المخرج خالد يوسف يتلقى العزاء في شقيقه (صور)
المخرج خالد يوسف يتلقى العزاء في شقيقه (صور)
المخرج خالد يوسف يتلقى العزاء في شقيقه (صور)
المخرج خالد يوسف يتلقى العزاء في شقيقه (صور)
المخرج خالد يوسف يتلقى العزاء في شقيقه (صور)
المخرج خالد يوسف يتلقى العزاء في شقيقه (صور)
المخرج خالد يوسف يتلقى العزاء في شقيقه (صور)
المخرج خالد يوسف يتلقى العزاء في شقيقه (صور)
المخرج خالد يوسف يتلقى العزاء في شقيقه (صور)
المخرج خالد يوسف يتلقى العزاء في شقيقه (صور)

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مصر عزاء شقيق خالد يوسف خبار المخرج خالد يوسف

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