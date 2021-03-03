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وصول أول رحلة لشركة طيران خارجية إلى مطار حلب الدولي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة النقل السورية اليوم الأربعاء، وصول أول رحلة جوية لشركة طيران خارجية إلى مطار حلب الدولي توجهت إليه من أربيل.

 

وقالت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن رحلة لشركة "فلاي بغداد" قادمة من أربيل ومغادرة إليها، وصلت إلى المطار الذي تم الإعلان عن افتتاحه قبل أكثر من شهرين.

 

كانت الحكومة السورية قد أوقفت الرحلات الجوية من وإلى سوريا في مارس الماضي ضمن حزمة إجراءات اتخذتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

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