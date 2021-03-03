8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عدة قرارات هامة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وترصد" الفجر" في السطور التالية أبرز هذه القرارات:



١-إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة



أعلن رئيس الوزراء الموافقة على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن: برج العرب الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت الحجارة بالغربية، من المشروعات القومية، فى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حتي يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات واستلامها في المواعيد المقررة.



2ـ الموافقة علي طلب وزارة الإتصالات بالتعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات:



كما أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء الموافقة علي على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية.



3ـ اعتماد التوصيات الصادرة من وزارة العدل بشأن عدد من المنازعات:



واعتمد رئيس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، والخاصة بعدد من المنازعات، وذلك فى إطار العمل على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء.



4ـ مد فترة تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي:



وكشف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر، وذلك اعتبارًا من يوم 832021، بحيث تنتهي في 7 سبتمبر 2021 بدلا من انتهائها في 7 مارس الجاري.



5ـ الموافقة على تقديم حافز أخضر لمشتري السيارة الكهربائية المنتجة محليا:



كما كشف رئيس مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة لتوطين السيارات الكهربائية، على مقترح بتقديم حافز أخضر لمشتري السيارة الكهربائية المنتجة محليا، وتم التأكيد على أن الحكومة تعمل على تشجيع المواطنين على امتلاك هذه السيارات صديقة البيئة التى سيتم تصنيعها محليًا.



6ـ الموافقة علي استمرار شركة "ترسانة السويس البحرية" في نشاطها لمده عام؛



ووافق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على استمرار شركة "ترسانة السويس البحرية"- إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس- في نشاطها، لمدة سنة على أن يتم عرض تقرير بشأن موقف عمل الشركة، ويأتى ذلك عقب استعراض نتائج إعادة الهيكلة والموقف المالي للشركة.



7ـ الموافقة علي مشروع مد خدمة عدد 145 طبيبًا بشريًا:



كما وافق رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد خدمة عدد 145 طبيبًا بشريًا، بوظيفة أخصائى طب بشرى بوزارة الصحة والسكان، بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانوني لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين اعتبارًا من اليوم التالى المقرر لبلوغهم سن الستين، وهو ما يأتى ضمن جهود وزارة الصحة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.



8ـ الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة الإعمار والتنمية:



وقد وافق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الذى تم توقيعه بتاريخي 20 و21 يناير 2021.



ويهدف المشروع إلي التوسع في تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولي "أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس"، فضلًا عن تعزيز الحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الصحي الشامل في مصر، بالإضافة إلي توفير الحماية المالية المؤقتة لمواجهة النفقات الصحية المرتفعة التي تتحملها الفئات الأشد احتياجًا خارج محافظات المرحلة الأولي.

