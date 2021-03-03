فوز العبور ومصر للتأمين وطوخ فى مؤجلات القسم الثالث

الترتيب



1- الغابه 38 نقطة

2- البلاستيك 35 نقطة

3- العبور 35 نقطة

4- بنها 34 نقطة

5- اسكو 34 نقطة

6- مصر للتأمين 31 نقطة

7- الشمس 28 نقطة

8- طوخ 25 نقطة

9- اتحاد الشرطة 24 نقطة

10- المرج 23 نقطة

11- الأميرية 19 نقطة

12- ألماظة 17 نقطة

13- بهتيم 13 نقطة

14- ايروسبورت 13 نقطة

15- قليوب 11 نقطة

16- سراي القبه 3 نقاط

واصل فريق العبور بقيادة جمعه مشهور انتصاراته المتتالية بالفوز على مضيفه فريق بهتيم بهدف دون رد ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر للمجموعة السادسة للقسم الثالث .سجل هدف الفوز الوحيد اللاعب رضا حسن في الدقيقة 20 من الشوط الثاني .كما فاز فريق مصر للتأمين على فريق الأميرية بهدف نظيف سجله عماد محمد في منتصف الشوط الأولوحقق فريق طوخ فوزاً كبيراً على فريق ألماظة برباعية مقابل هدفين بعد أن كان فريق ألماظة متقدم في الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلها محمد حمدي وحسن عثمان وتمكن ابناء طوخ من تسجيل برباعية عن طريق شحته محمد واحمد صبحى وأحمد علاء وفورة .