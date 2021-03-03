فوز القيس والخارجة وتعادل بني مزار وناصر الفكرية في القسم الثالث



وتعادل فريق بني مزار، مع فريق مركز شباب سمالوط، بهدف لكل فريق، في المباراه التي جاءت على مركز شباب مطاي.



وتعادل فريق ناصر الفكرية مع فريق الهنداو، بهدفين لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ناصر الفكرية.



وفاز فريق نادي ملوي، علي فريق الوليدية، بثلاثه أهداف بهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.



ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الثالثة عشر الخميس عندما يلتقي فريق مركز شباب مغاغه، مع فريق مركز شباب ناصر ملوي، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.

كما فاز فريق مركز شباب الخارجة، علي فريق الوادي الجديد، بهدفين نظيفين، في المباراه التي شهدها ملعب مركز شباب الخارجة.