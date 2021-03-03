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فوز القيس والخارجة وتعادل بني مزار وناصر الفكرية في القسم الثالث
الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:59 م
سالم خليل
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اختتمت اليوم مباريات اليوم الأول للأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة للموسم الكروي 2020\2021.
حيث فاز فريق مركز شباب القيس، علي فريق القوصية ، بثلاثه أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب نادي ديروط .
كما فاز فريق مركز شباب الخارجة، علي فريق الوادي الجديد، بهدفين نظيفين، في المباراه التي شهدها ملعب مركز شباب الخارجة.
وتعادل فريق بني مزار، مع فريق مركز شباب سمالوط، بهدف لكل فريق، في المباراه التي جاءت على مركز شباب مطاي.
وتعادل فريق ناصر الفكرية مع فريق الهنداو، بهدفين لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ناصر الفكرية.
وفاز فريق نادي ملوي، علي فريق الوليدية، بثلاثه أهداف بهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.
ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الثالثة عشر الخميس عندما يلتقي فريق مركز شباب مغاغه، مع فريق مركز شباب ناصر ملوي، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.
حيث فاز فريق مركز شباب القيس، علي فريق القوصية ، بثلاثه أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب نادي ديروط .
كما فاز فريق مركز شباب الخارجة، علي فريق الوادي الجديد، بهدفين نظيفين، في المباراه التي شهدها ملعب مركز شباب الخارجة.
وتعادل فريق بني مزار، مع فريق مركز شباب سمالوط، بهدف لكل فريق، في المباراه التي جاءت على مركز شباب مطاي.
وتعادل فريق ناصر الفكرية مع فريق الهنداو، بهدفين لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ناصر الفكرية.
وفاز فريق نادي ملوي، علي فريق الوليدية، بثلاثه أهداف بهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.
ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الثالثة عشر الخميس عندما يلتقي فريق مركز شباب مغاغه، مع فريق مركز شباب ناصر ملوي، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.
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