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الزمالك يدرس التعاقد مع هدّاف الأهلي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يدرس مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، التعاقد مع عمرو جمال مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سابقا ولاعب طلائع الجيش الحالي.

تعاقد الزمالك مع عمرو جمال 

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن مسؤولي القلعة البيضاء تواصلوا مع عمرو جمال مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، لبحث إمكانية الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من جانبه أوضح مصدر مقرب من عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، أن الاعب لا يمانع من الانتقال لصفوف الزمالك، في حال عدم عودته للأهلي في الفترة المقبلة.

ويرغب مسؤولي الزمالك في تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في مركز المهاجم الصريح، لاسيما بعد رحيل مصطفى محمد، إلى جالطة سراي التركي.

الجدير بالذكر أن إعارة جمال تنتهي مع طلائع الجيش، بنهاية الموسم الكروي الحالي، لكنه لا يزال لديه 3 مواسم، في عقده مع النادي الأهلي.


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عمرو جمال الزمالك الأهلي

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