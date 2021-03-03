Advertisements

القسم الثاني

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس منافسات الجولة الأخيرة الخامسة عشر للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة.

1- بنى عبيد مع فاركو

يشهد ملعب بنى عبيد لقاء القمة والقاع بين فريق بنى عبيد متذيل المجموعة بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد8 نقاط مع فريق
فاركو متصدر المجموعة برصيد 29 نقطة .

حقق فريق فاركو الفوز في الجولة الماضية على فريق بيلا بسداسية مقابل هدف بينما تعادل فريق بنى عبيد مع فريق الرجاء بدون أهداف.

2- الحرس مع دكرنس

يستضيف فريق حرس الحدود وصيف المجموعة بقيادة محمد حليم برصيد 25 نقطة فريق دكرنس صاحب المركز العاشر بقيادة المدرب العام بعد استقالة سعد فاروق المدير الفني لفريق برصيد17 نقطة .

شهدت الجولة الماضية فوز فريق الحرس على فريق كفر الشيخ بهدفين نظيفين بينما تعادل فريق دكرنس مع فريق الجزيرة المطروحى بهدفين لكل منهما.

3- بيلا مع البلدية

يلتقي فريق بيلا صاحب المركز الرابع عشر بقيادة محمد حلمى برصيد 11 نقطة مع فريق البلدية صاحب المركز الثالث بقيادة رمضان السيد برصيد 24 نقطة.

شهدت الجولة الماضية هزيمة ثقيلة لفريق بيلا بسداسية مقابل هدف بينما فاز فريق البلدية على فريق سبورتنج بهدف نظيف.

4- أبو قير مع الأوليمبى

يواجه فريق أبو قير الرابع بقيادة أحمد الكأس برصيد 24 نقطة نظيرة فريق الأوليمبى الخامس بقيادة أحمد سارى برصيد 23 نقطة.

شهدت الجولة الماضية تعادل الفريقان، أبو قير مع فريق المنصورة بهدف لمثله بينما تعادل فريق الأوليمبى مع فريق المالية سلبياً.

5- الحمام مع الرجاء

يلتقي فريق الحمام صاحب المركز الثالث عشر بقيادة أيمن الجمل برصيد 13 نقطة مع فريق الرجاء صاحب المركز السادس بقيادة أبو العينين شحاتة برصيد 19 نقطة.

وتعادل الرجاء في الجولة الماضية مع بنى عبيد بدون أهداف بينما تلقى الحمام الهزيمة من دمنهور بهدف دون رد.

6- سبورتنج مع المنصورة

يواجه فريق سبورتنج صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أحمد فاروق برصيد 13 نقطة فريق المنصورة صاحب المركز الثامن بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 17 نقطة .

وشهدت الجولة الماضية هزيمة سبورتنج من البلدية بهدف بينما تعادل المنصورة مع فريق أبو قير بهدف لمثله.

7- الجزيرة مع دمنهور

على ملعب المدينة الشبابية بأبو قير يلعب فريق الجزيرة المطروحى صاحب المركز الخامس عشر بقيادة كرم جابربرصيد 11 نقطة مع فريق دمنهور صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمود صبحي برصيد16 نقطة .

وحقق دمنهور الفوز مؤخرا على الحمام بهدف وتعادل الجزيرة المطروحى مع دكرنس بهدفين لكل منهما.

8- المالية مع كفر الشيخ

يستضيف فريق مالية كفر الزيات التاسع بقيادة أيمن مجدى برصيد 17 نقطة نظيرة كفر الشيخ السابع بقيادة عبد الفتاح عبد الرزاق برصيد 18 نقطة .

وتعادل المالية في الجولة الماضية مع الأوليمبى بدون أهداف بينما تلقى فريق كفر الشيخ الهزيمة من حرس الحدود بهدفين نظيفين.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 29 نقطة
2- الحرس 25 نقطة
3- البلدية 24 نقطة
4- أبو قير 24 نقطة
5- الأوليمبى 23 نقطة
6- الرجاء 19 نقطة
7- كفر الشيخ 18 نقطة
8- المنصورة 17 نقطة
9- المالية 17 نقطة
10- دكرنس 17 نقطة
11- دمنهور 16 نقطة
12- سبورتنج 13 نقطة
13- الحمام 13 نقطة
14- بيلا 11 نقطة
15- الجزيرة 11 نقطة
16- بنى عبيد 8 نقاط

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق وزير الخارجية القطري على عودة العلاقات مع مصر (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل - مصطفي محمد يقود هوم جالطة سراي ضد أنقرة جوجو

منذ 37 دقيقة

البدري يستقر على قائمة المحترفين لمنتخب مصر في معسكر مارس

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ يوم

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 10 ساعة

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن التنمية السياحية

منذ أقل من ساعتين

قرار رسمي من الزمالك ضد خالد الغندور

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كلوب يوجه رسالة جديدة إلى منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

05:42 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

02:43 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن التنمية السياحية

04:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات