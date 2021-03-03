القسم الثاني

1- بنى عبيد مع فاركو



يشهد ملعب بنى عبيد لقاء القمة والقاع بين فريق بنى عبيد متذيل المجموعة بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد8 نقاط مع فريق

فاركو متصدر المجموعة برصيد 29 نقطة .



حقق فريق فاركو الفوز في الجولة الماضية على فريق بيلا بسداسية مقابل هدف بينما تعادل فريق بنى عبيد مع فريق الرجاء بدون أهداف.



2- الحرس مع دكرنس



يستضيف فريق حرس الحدود وصيف المجموعة بقيادة محمد حليم برصيد 25 نقطة فريق دكرنس صاحب المركز العاشر بقيادة المدرب العام بعد استقالة سعد فاروق المدير الفني لفريق برصيد17 نقطة .



شهدت الجولة الماضية فوز فريق الحرس على فريق كفر الشيخ بهدفين نظيفين بينما تعادل فريق دكرنس مع فريق الجزيرة المطروحى بهدفين لكل منهما.



3- بيلا مع البلدية



يلتقي فريق بيلا صاحب المركز الرابع عشر بقيادة محمد حلمى برصيد 11 نقطة مع فريق البلدية صاحب المركز الثالث بقيادة رمضان السيد برصيد 24 نقطة.



شهدت الجولة الماضية هزيمة ثقيلة لفريق بيلا بسداسية مقابل هدف بينما فاز فريق البلدية على فريق سبورتنج بهدف نظيف.



4- أبو قير مع الأوليمبى



يواجه فريق أبو قير الرابع بقيادة أحمد الكأس برصيد 24 نقطة نظيرة فريق الأوليمبى الخامس بقيادة أحمد سارى برصيد 23 نقطة.



شهدت الجولة الماضية تعادل الفريقان، أبو قير مع فريق المنصورة بهدف لمثله بينما تعادل فريق الأوليمبى مع فريق المالية سلبياً.



5- الحمام مع الرجاء



يلتقي فريق الحمام صاحب المركز الثالث عشر بقيادة أيمن الجمل برصيد 13 نقطة مع فريق الرجاء صاحب المركز السادس بقيادة أبو العينين شحاتة برصيد 19 نقطة.



وتعادل الرجاء في الجولة الماضية مع بنى عبيد بدون أهداف بينما تلقى الحمام الهزيمة من دمنهور بهدف دون رد.



6- سبورتنج مع المنصورة



يواجه فريق سبورتنج صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أحمد فاروق برصيد 13 نقطة فريق المنصورة صاحب المركز الثامن بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 17 نقطة .



وشهدت الجولة الماضية هزيمة سبورتنج من البلدية بهدف بينما تعادل المنصورة مع فريق أبو قير بهدف لمثله.



7- الجزيرة مع دمنهور



على ملعب المدينة الشبابية بأبو قير يلعب فريق الجزيرة المطروحى صاحب المركز الخامس عشر بقيادة كرم جابربرصيد 11 نقطة مع فريق دمنهور صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمود صبحي برصيد16 نقطة .



وحقق دمنهور الفوز مؤخرا على الحمام بهدف وتعادل الجزيرة المطروحى مع دكرنس بهدفين لكل منهما.



8- المالية مع كفر الشيخ



يستضيف فريق مالية كفر الزيات التاسع بقيادة أيمن مجدى برصيد 17 نقطة نظيرة كفر الشيخ السابع بقيادة عبد الفتاح عبد الرزاق برصيد 18 نقطة .



وتعادل المالية في الجولة الماضية مع الأوليمبى بدون أهداف بينما تلقى فريق كفر الشيخ الهزيمة من حرس الحدود بهدفين نظيفين.



ترتيب المجموعة الثالثة





1- فاركو 29 نقطة

2- الحرس 25 نقطة

3- البلدية 24 نقطة

4- أبو قير 24 نقطة

5- الأوليمبى 23 نقطة

6- الرجاء 19 نقطة

7- كفر الشيخ 18 نقطة

8- المنصورة 17 نقطة

9- المالية 17 نقطة

10- دكرنس 17 نقطة

11- دمنهور 16 نقطة

12- سبورتنج 13 نقطة

13- الحمام 13 نقطة

14- بيلا 11 نقطة

15- الجزيرة 11 نقطة

16- بنى عبيد 8 نقاط

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس منافسات الجولة الأخيرة الخامسة عشر للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة.