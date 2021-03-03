وزير الطاقة يرأس اجتماع لجنة مراقبة خفض إنتاج النفط





يترأس وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، الاجتماع السابع والعشرين، للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج. حسبما ذكرت وزارة الطاقة، في بيان لها.





وقد هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، أمس الثلاثاء، بفعل توقعات بأن مجموعة أوبك+ ستخفف القيود على الإمدادات أثناء اجتماعها في وقت لاحق، بينما تبدأ الاقتصادات في التعافي من أزمة فيروس كورونا.





ووفقًا لرويترز، قال أمين عام منظمة أوبك محمد باركيندو، إن آفاق الطلب على النفط تبدو أكثر إيجابية، خصوصًا في آسيا.





وتلاشى صعود النفط بفعل توقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاءها في المجموعة المعروفة باسم أوبك+ سينتجون المزيد من النفط في أبريل المقبل مع تخفيف التخفيضات العميقة الحالية في الإمدادات.



