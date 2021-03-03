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صندوق أبوظبي للتنمية يبحث التعاون مع وكالة التخطيط الاستراتيجي في كازاخستان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
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التقى خليفة القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية اليوم في مقر الصندوق، جاسلان مادييف نائب رئيس وكالة التخطيط الاستراتيجي والإصلاحات في كازاخستان، بحضور راشد الكعبي مدير إدارة الاستثمارات في الصندوق وعدد من المسؤولين في حكومة كازاخستان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات التنموية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المشتركة، وسبل تنميتها وتطويرها بما يعود بالمنفعة على كلا البلدين.

وقال القبيسي إن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط بعلاقات وطيدة مع حكومة كازاخستان، حيث نتطلع إلى تطوير هذه العلاقة وتوسيع مجالاتها في ظل وجود آفاق أوسع للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن كازاخستان تمتلك رؤية واضحة لتطوير اقتصادها الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف سعادته إن زيارة نائب رئيس وكالة التخطيط الاستراتيجي والإصلاحات في كازاخستان تتيح لنا التنسيق المستمر بين الصندوق وحكومة كازاخستان لتعزيز التعاون المشترك، كما أنها تعد فرصة مهمة للتباحث في كافة المجالات المتاحة بين الجانبين خاصة في مجال دعم العمل التنموي ودراسة الاستثمارات المشتركة.

من جانبه، أشاد سعادة جاسلان مادييف بمستوى العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وكازاخستان، مؤكداً حرص بلاده على تنمية وتطوير هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار إلى أهمية دور الصندوق في دعم المشاريع التنموية عالمياً، ودعم المشاريع التنموية في كازاخستان والتي أسهمت ايجابياً في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وقال إن الزيارة تعد فرصة مهمة للتباحث ومناقشة إمكانية تمويل المشاريع التنموية والاستثمارية في بلاده والتي تمثل أهمية لتعزيز التنمية في كازاخستان.

يذكر أن علاقة الصندوق بكازاخستان بدأت منذ عام 2001 حيث مول الصندوق مشروعين بقيمة تقارب 75 مليون درهم، في قطاعي الخدمات الاجتماعية والنقل، عملت على تحسين جودة حياة السكان وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

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صندوق ابوظبى للتنمية

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