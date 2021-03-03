"مزق وجهه بموس".. اعترافات مثيرة في مشاجرة الأقارب بالوراق

كشفت تحقيقات نيابة الوراق، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة في نشوب مشاجرة بين شخصين "اسلام.ع" و"محمود.م" بالوراق، أن الأخير أصاب الأول بوجهه بإستخدام (موس).



واستمعت النيابة، لأقوال أحد المصابين ويدعى( اسلام)، قائلًا، إن (محمود) يربطه صلة قرابة به، وفي وقت سابق اقترضت زوجتي، مبلغ مالي منه يصل ل ٦٠٠ جنيه، فعندما طالبه محمود بالمبلغ رفض اعطاءه لأن زوجته أصبحت طليقته" روح خد الفلوس منها"، فاشتد الخلاف بيننا في الطريق، على إثرها أشهر الطرف الآخر (موس)،ومزق وجهي.



وأفاد المصاب في اعترافاته، أنه عندما أصابني الحقت به لضربه، ولكن هرب فورًا وألقى بنفسه من أعلى كوبري أحمد عرابي.



وباشرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، التحقيق في مشاجرة بين شخصين أعلى الطريق الدائري بالوراق، مما أسفر عن إصابة أحدهما وإلقاء الشخص الآخر بنفسه من أعلى كوبري أحمد عرابي، لعدم إلحاق الآخر به، وانتقل طرفي المشاجرة للمستشفى لتلقي العلاج.



وأفادت التحقيقات، أن الشخصين كانا يستقلان التوك توك، وأثناء الطريق نشبت مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات مالية بينهما.



كان تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين أعلى الطريق الدائري بالوراق، مما أسفر عن إصابتهما، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.



وأفادت التحريات أن الشخصين بينهما صلة قرابة، وخلافات مالية أدت إلى نشوب مشاجرة بين الطرفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

