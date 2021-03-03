بـ25 مليون جنيه.. كيف دعمت "التعليم العالي" مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؟

تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا للبحث العلمى، بالشكل الذى يساهم فى تعزيز مكانة مصر العلمية بين أقرانها من مختلف دول العالم، وهو ما نتج عنه تطور البحث العلمى، ونبوغ عدد من المصريين فى المجالات المختلفة، بجانب من سبقوهم من علماء مصر، الذين يعدون سفراء لها فى مختلف دول العالم.



ولعل ذلك كان له عظيم الأثر فيما وصل إليه البحث العلمى فى مصر، وتتويج عدد من أبنائها بجوائز مختلفة ومرموقة على مستوى القارة الإفريقية والعالم، خلال الفترة الماضية.



وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والبحث العلمى، صباح اليوم الأربعاء، نتائج برنامج دعم مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا "مشروعى بدايتى" للعام المالى 2020 - 2021، حيث يتم دعم تلك المشروعات بالتمويل اللازم.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" كيف دعمت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا:



- أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى توفير 25 مليون جنيه لتمويل 506 مشروعا من مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا "مشروعى بدايتى".



- وافقت اللجان الفنية بالأكاديمية على دعم 336 مشروع تخرج لهذا العام من إجمالى 850 مشروعًا مطابقة للشروط تقدموا للحصول على الدعم.



- بلغ عدد الجامعات والمعاهد التى ستحصل على الدعم هذا العام 42 جامعة وكلية من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة.



- بلغ عدد الجامعات الحكومية 23 جامعة حكومية من إجمالى 27 جامعة.



بلغ عدد الجامعات الخاصة 18 جامعة خاصة ومعهدا عاليا.



- بلغ عدد الطلاب المستفيدين من دعم مشروعات التخرج هذا العام 3000 طالب.



- احتلت جامعة القاهرة المرتبة الأولى من حيث المشروعات الفائزة وعددها 34 مشروعا بإجمالى تمويل 1820620 جنيه.



- جاءت جامعة حلوان فى المركز الثانى بإجمالى 26 مشروعًا، بتمويل يصل إلى 1212757 جنيه.



- فى المركز الثالث حلت جامعة عين شمس بـ23 مشروعا، بتمويل قدره 1326710 جنيه.



- قررت الأكاديمية منذ 3 أعوام التعاون مع شركاء محليين لهم خبرات مسبقة ومثبتة فى التكنولوجيات الجديدة، بهدف تعظيم الاستفادة من مشروعات التخرج.



- تقوم جهة متخصصة فى مجال مهم لخطة الدولة 2030 بتولى تقديم الدعم الفنى لعدد من المشروعات، وتقوم الأكاديمية بتقديم الدعم المادى.



- دعمت الأكاديمية 130 مشروعًا فى مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى، بإجمالى تمويل 3900000 جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية 2018 - 2019، و2019-2020.



- جددت الأكاديمية أيضًا هذا التعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ3 أعوام مقبلة لتمويل 80 مشروعًا فى مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى بمبلغ 2400000 جنيه فى العام الواحد.



- وقعت الأكاديمية بروتوكولا مشتركا مع نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية لاختيار 10 مشروعات هندسية من المؤسسات التعليمية المختلفة المتقدمة للحصول على التمويل فى مجال المدن الذكية، والذى يقدر بنحو 666000 جنيه.



- وقعت الأكاديمية بروتكولا مشتركا مع شركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتمويل 80 مشروعًا فى مجال الغواصات الآلية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للنقل البحرى، بإجمالى تمويل 2400000 جنيه.



- بلغ إجمالى عدد المشروعات الممولة لهذا العام 506 مشروعًا بإجمالى تمويل 25 مليون جنيه.