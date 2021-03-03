Advertisements

الحكومة: مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بقانون وسائل الدفع غير النقدى لـ7 سبتمبر

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير ‏النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر، وذلك اعتبارًا من يوم 832021، بحيث ‏تنتهي في 7 سبتمبر 2021 بدلا من انتهائها في 7 مارس الجاري، ويأتى ذلك فى إطار التعامل مع ‏الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، وبما يسهم فى إتاحة المزيد من الوقت للتحفيز على ‏استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة ‏المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع ‏التحول الرقمي ومصر الرقمية، وذلك في إطار السعي نحو تعميم التحول الرقمي في كافة محافظات ‏الجمهورية طبقا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع على ‏مستوى الجمهورية، والتوسع في إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة مصر الرقمية. ‏

أخبار تهمك

قرار رسمي من الزمالك ضد خالد الغندور

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

منذ ساعة و 10 دقيقة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 11 ساعة

كلوب يوجه رسالة جديدة إلى منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ ساعتين و 18 دقيقة

توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن التنمية السياحية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يدرس التعاقد مع هدّاف الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 12 ساعة

البدري يستقر على قائمة المحترفين لمنتخب مصر في معسكر مارس

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:56 م

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

05:02 م

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

05:42 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

02:43 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات