الحكومة: مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بقانون وسائل الدفع غير النقدى لـ7 سبتمبر

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير ‏النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر، وذلك اعتبارًا من يوم 832021، بحيث ‏تنتهي في 7 سبتمبر 2021 بدلا من انتهائها في 7 مارس الجاري، ويأتى ذلك فى إطار التعامل مع ‏الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، وبما يسهم فى إتاحة المزيد من الوقت للتحفيز على ‏استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع.



وكان مجلس الوزراء قد وافق على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة ‏المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع ‏التحول الرقمي ومصر الرقمية، وذلك في إطار السعي نحو تعميم التحول الرقمي في كافة محافظات ‏الجمهورية طبقا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع على ‏مستوى الجمهورية، والتوسع في إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة مصر الرقمية. ‏

