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الحكومة: تقديم حافز لمشتري السيارات الكهربائية المُنتجة محليا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مقترح بتقديم حافز أخضر ‏لمشترى السيارة الكهربائية المنتجة محليا، وتم التأكيد على أن الحكومة تعمل على تشجيع المواطنين على ‏امتلاك هذه السيارات صديقة البيئة التى سيتم تصنيعها محليًا، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين السيارات الكهربائية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة ‏المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع ‏التحول الرقمي ومصر الرقمية، وذلك في إطار السعي نحو تعميم التحول الرقمي في كافة محافظات ‏الجمهورية طبقا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع على ‏مستوى الجمهورية، والتوسع في إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة مصر الرقمية.

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