ضبط 60 كجم دواجن مجمدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين شنت حملة تفتيشية علي محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم داخل دائرة مركز قنا أسفرت عن ضبط 60 كجم دواجن مجمدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.



‫وأوضح الداودي أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مؤكدا انه لن يسمح بأي تجاوزات او استغلال للمواطن القنائى ووجه محافظ قنا باستمرار عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.



