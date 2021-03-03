7 قرارات جديدة وعاجلة من الحكومة.. تعرف عليها

اتخذ اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء عدد من القرارات وكذلك التوجيهات بشأن الملفات الشائكة داخل مؤسسات الدولة، في إطار محاولة الحكومة حل أية أزمة قد تحدث أمام المواطنين.



وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.



وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز نتائج اجتماع الحكومة الإسبوعي الذي عقد خلال الساعات الأخيرة لمناقشة الملفات الهامة:



- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية، وذلك في إطار السعي نحو تعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية طبقا للخطة الإستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع على مستوى الجمهورية، والتوسع في إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة مصر الرقمية.



- وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر، وذلك اعتبارًا من يوم 832021، بحيث تنتهي في 7 سبتمبر 2021 بدلا من انتهائها في 7 مارس الجاري، ويأتى ذلك في إطار التعامل مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، وبما يسهم في إتاحة المزيد من الوقت للتحفيز على استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع.



- وافق مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة لتوطين السيارات الكهربائية، على مقترح بتقديم حافز أخضر لمشتري السيارة الكهربائية المنتجة محليا، وتم التأكيد على أن الحكومة تعمل على تشجيع المواطنين على امتلاك هذه السيارات صديقة البيئة التى سيتم تصنيعها محليًا.



- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن: برج العرب الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت الحجارة بالغربية، من المشروعات القومية، في تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حتى يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات واستلامها في المواعيد المقررة، لما لتلك النوعية من الجامعات من دور في توفير تخصصات جديدة طبقًا لاحتياجات سوق العمل، هذا إلى جانب العمل على خلق مجتمعات تعليمية جاذبة بالمناطق العمرانية، مما يؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات التي تحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، وتنفيذ المشروع القومي لنهضة التعليم في مصر.



- وافق مجلس الوزراء على استمرار شركة "ترسانة السويس البحرية"- إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس- في نشاطها، لمدة سنة على أن يتم عرض تقرير بشأن موقف عمل الشركة، ويأتى ذلك عقب استعراض نتائج إعادة الهيكلة والموقف المالي للشركة، حيث تمت الإشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات من شأنها العمل على تصحيح مسار الشركة، وما تضمنته هذه الإجراءات من القيام بإعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية من قبل شركة متخصصة في الاستشارات الإدارية، وتقييم الأصول غير المٌستغلة، للوصول إلى أفضل طريقة يمكن من خلالها استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل، وتنشيط قطاع التحصيل بالشركة، وإصلاح وصيانة المعدات الموجودة بها، فضلا عن قيام الشركة بزيادة قدراتها التسويقية والقيام بجذب عملاء جدد وتطوير الخدمات الممنوحة للعملاء.



- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد خدمة عدد 145 طبيبًا بشريًا، بوظيفة أخصائى طب بشرى بوزارة الصحة والسكان، بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانوني لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين اعتبارًا من اليوم التالى المقرر لبلوغهم سن الستين، وهو ما يأتى ضمن جهود وزارة الصحة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.



- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الذى تم توقيعه بتاريخي 20 و21 يناير 2021.