Advertisements

الحكومة توافق على اعتبار إنشاء جامعات تكنولوجية بـ6 مدن جديدة "مشروعات قومية"‏

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزارء، قرارًا بالموافقة على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من ‏‏مدن "برج العرب الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت ‏‏الحجارة بالغربية" من المشروعات القومية، من خلال تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حتى ‏‏يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات واستلامها في المواعيد المقررة، لما لتلك النوعية من ‏‏الجامعات من دور فى توفير تخصصات جديدة طبقًا لاحتياجات سوق العمل.‏

هذا إلى جانب العمل على ‏خلق مجتمعات تعليمية جاذبة بالمناطق العمرانية، مما يؤدى إلى جذب المزيد ‏من الاستثمارات التى تحقق ‏أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، وتنفيذ المشروع ‏القومي لنهضة التعليم فى ‏مصر.‏

أخبار تهمك

كلوب يوجه رسالة جديدة إلى منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ ساعتين و 16 دقيقة

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يطير إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى خلال أيام

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

منذ ساعة و 8 دقيقة

أمطار وشبورة.. تحذيرات عاجلة من "الأرصاد" بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يدرس التعاقد مع هدّاف الأهلي

منذ أقل من ساعة

شاهد... تسريب يكشف معركة محمد ناصر وأيمن نور على 30 مليون دولار

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم سيراميكا على رادار الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار رسمي من الزمالك ضد خالد الغندور

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين

توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن التنمية السياحية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ يوم

موسيماني يطلب صفقة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يستقر على قائمة المحترفين لمنتخب مصر في معسكر مارس

منذ ساعة و 22 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:56 م

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

05:02 م

مشاهدة مباراة جالطة سراي وانقرة غوجو بث مباشر اليوم 3 – 3 – 2021 الدوري التركي mostafa mohamed

05:42 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

02:43 م

بعد الاعتداء.. أحمد موسي: "عاوز حقي من الوزير ومحافظ القليوبية" (فيديو)

09:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات