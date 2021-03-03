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الحكومة توافق على دعم مشروع التأمين الصحي بـ 400 مليون دولار

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وافق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر ‏‏العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر ‏‏بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الذى تم توقيعه بتاريخي 20 و21 يناير 2021.

ويهدف المشروع إلي التوسع في تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولي "أسوان، ‏‏الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس"، فضلًا عن تعزيز الحوكمة ودعم المؤسسات ‏‏المعنية بالتأمين الصحي الشامل في مصر، بالإضافة إلى توفير الحماية المالية المؤقتة لمواجهة النفقات ‏‏الصحية المرتفعة التي تتحملها الفئات الأشد احتياجًا خارج محافظات المرحلة الأولى.

وتتمثل عناصر مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، فى قيد المواطنين فى منظومة التأمين ‏‏الصحى، والعمل على تعزيز حوكمة أنظمة هذه المنظومة، وبناء القدرات المؤسسية والدعم الفنى لإدارة ‏‏المشروع.‏ ‏

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