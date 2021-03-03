حوار| غفران : حصنت نفسي بـ"القرآن" أثناء تصوير "جمال الحريم"

غفران : اتمنى التعاون مع الزعيم عادل إمام ويحيى الفخراني ويسرا

تعتبر الفنانة غفران واحدة من أهم الوجوه الصاعدة في الجيل الحالى نظراً لما تمتلكه من مواهب فنّية متعددة حيث تجمع بين "الغناء والتمثيل والإخراج"، واستطاعت في الفترة الماضية أن تكتب اسمها بأحرف من نور في سماء الفن، حيث تحرص دائماً على اختيار أدوار جيدة تضيف لها وتترك بها أثر جيد في قلوب المشاهدين.

شاركت "غفران" في عدد من الأعمال التليفزيونية الناجحة مثل :"الأب الروحي، قيد عائلي، أبو جبل، فرصة تانية، مملكة الغجر"، ولكن استطاعت أن تلفت إليها الأنظار أكثر من خلال شخصية "سُكَّـر"، ضمن أحداث مسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال، والذي تم عرضه ضمن دراما رمضان الماضي، وبعدها تألقت أكثر في مسلسل "جمال الحريم"، بشخصية "سارة"، التي تنغمس في أعمال السحر والدجل والشعوذة، وتصدرت بتلك المشاهد ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اشادة من رواد السوشيال ميديا.

وكان لـ"الفجر الفني" لقاء خاص مع الفنانة غفران محمد وإلى نص الحوار :-

· في البداية كيف تم ترشيحك للمشاركة بـ"جمال الحريم"؟

- رشحتني المخرجة الكبيرة منال الصيفي، بعدما شاهدتني في مسلسل "الفتوة"، و وافقت على الفور دون تردد، وبعد قراءة السيناريو شخصية "سارة" جذبتني كثيرًا، بالرغم من الشر والجبروت الذي تحمله لمن حولها، وتعتبر شخصية محورية في أحداث العمل، من نجوم كبار تشرفت بالعمل معهم، كما أن المسلسل يناقش قضايا واقعية، كتبتها المؤلفة سوسن عامر بشكل أكثر من رائع.

· حدثيني عن استعدادك لشخصية "سارة" في "جمال الحريم"؟

- ذاكرت شخصية "سارة" جيد جداً بالبحث والقراءة والمعايشة مع مدرب التمثيل الأستاذ ياسين العصامي، واستمريت في التحضير للشخصية أيام كثيرة، كما أنها مأخوذة عن قصص حقيقية حول الدجل والشعوذة، وهي من الأدوار المركبّة الصعبة وتعتمد على التمثيل وانفعالات الوجه، وهذا أرهقني نفسياً حتى يظهر المشهد بشكل حقيقي وينال اعجاب الجمهور.

· هل شعرتي بالخوف أثناء التعمق في عالم الجن والشعوذة، خاصةً مع قراءتك عبارات "طلاسم وتعاويذ" في أغلب المشاهد؟

- في الحقيقة لا لم أشعر بالخوف خاصة أن عبارات "الطلاسم والتعاويذ" بالمسلسل خيالية، وأنا دائماً أحصن نفسي بقراءة وسماع القرآن الكريم، كما أن إيماني بالله قوي جداً، كما أن "أمي" منذ الصغر تحرص على تشغيل القرآن الكريم في المنزل باستمرار، وتجعلنا نقرأ القرآن قبل النوم.





· حدثيني عن تعاونك مع الفنانة نور في "جمال الحريم"؟

- أنا على المستوى الشخصية "بعشق النجمة نور"، فهي إنسانة رقيقة وتقدم المساعدة لكل الناس، كما أنها تمتلك روح جميلة ومرحة، وللأسف مشاهدهي معها ليست كثيرة لأننا طوال المسلسل "كنا ضد بعض".

· ماذا عن كواليس التصوير، خاصًة مع انتشار فيروس كورونا؟

- اتسمت الكواليس بالالتزام واتباع الاجراءات الاحترازية، وسط أجواء الود والاحترام والتعاون، كما أن شركة سينرجي لم تبخل على المسلسل ووفرت كل الإمكانيات اللازمة من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

· لديكي موهبة الغناء.. ألا تفكري فى طرح ألبوم أو أغنيات سينجل قريبًا؟

- أتمنى ذلك ، لكن في الوقت الحالي أصبح إنتاج ألبوم غنائي أمر صعب ومكلف للغاية، لكن من الممكن طرح أغنية على طريقة السينجل خلال الفترة المقبلة، وأنا الأن أركز أكثر في التمثيل من أجل أن أترك بصمة جيدة مع المشاهدين.

· أى من الفنانين تتمني التعاون معه؟

- أتمنى التعاون مع الزعيم عادل إمام ويحيى الفخراني ويسرا، وأتمنى أن أعمل أيضاً مع الفنان محمد رمضان وأحمد حلمي، وأحمد مكي، وكريم عبدالعزيز، فهؤلاء نجوم كبار أتمنى العمل معهم.

· ماذا عن أعمالك الفنية الجديدة القادمة؟

- أشارك كضيفة شرف في مسلسل "الاختيار 2"، وليس لدى أعمال آخرى ضمن دراما رمضان هذا العام، حيث اعتذرت عن مسلسلين، لأن طبيعة الدور لم تتناسب معّي فأنا أسعى أن أختار أدوار تكون محورية في الأحداث الدرامية وتلفت أنظار الجمهور.

· هل من الممكن أن تتجهي لمجال الإخراج ؟

- نعم من المكمن في المستقبل، فأنا طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فسم تمثيل وإخراج، ، لكن في الوقت الحالي أجتهد أكثر في التمثيل، لأنه عشقي الأول وأتمنى أحقق نجاح أكثر خلال الفترة القادمة.