الزفزاف: تقرر إنشاء ملتقى الأجيال المصرية فى أوروبا وهو الأول من نوعه

أصدر إتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا برئاسة محمد الزفزاف قراراً بإنشاء ملتقى الأجيال المصرية فى أوروبا والذى يضم أبناء الجيل الثانى ومابعده من المصريين أو من أصل مصرى أو أبناء الزواج المختلط من المقيمين فى الدول الأوروبية .

ويهدف الملتقى الى الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية لهذه الأجيال المصرية فى أوروبا فى ظل التفاعل الثقافى خاصة فى المجتمعات ذات التعددية الثقافية ومعالجة الآثار السلبية الموثرة عليهم والناتجة عن التنافر الثقافى أو الإندماج فى المجتمعات الأوروبية التى يعيشون فيها , وأيضاً معالجة معوقات العمل التى تواجههم والناشئة عن خلفيات الهجرة وحالتها والتعليم والدين والفئة العمرية ,وكذلك الإستفادة من خبرات هذه الأجيال فى شتى المجالات المختلفة والعمل على الإستفادة منها فى خطط التنمية المصرية ، وتفعيل التواصل بين هذه الأجيال ونظيرتها فى مصر فى إطار الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية وتبادل الخبرات المناظرة ،وذلك لما لهذه الأهداف من اهميه إستراتيجية على الأمد البعيد.

وأضاف الزفزاف:"ينسق أعمال الملتقى لجنة من أبناء الجيل الثانى ومابعده".