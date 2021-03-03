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الفيراري الذهبي.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن علي معلول

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على تحسن حالة علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي.

 

وقال إن اللاعب قطع شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

 

وأوضح أن استجابة اللاعب أكثر من ممتازة في الاختبارات الطبية التي تجرى له خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن معلول بات قريبًا من العودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

 

وأشار إلى أن اللاعب مستمر في تنفيذ المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي، من أجل إعلان جاهزيته للمرحلة المقبلة.

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